Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 32 ans, Vincent a déjà une première vie derrière lui. Ce grand gaillard venu de Charente-Maritime est un ancien joueur professionnel de rugby, aujourd’hui à la retraite ! Passé professionnel à 22 ans, Vincent a eu d’abord l’occasion de jouer en Top 14 tout en intégrant l’équipe de France de rugby à 7. Très vite, il signe à La Rochelle, alors en Pro D2, l’équivalent de la Ligue 2 en football. Il y passera quatre ans.

Mâchoire carrée, regard noir, physique d’athlète, Vincent est prêt pour l’aventure Koh-Lanta : Cambodge. « Je sais ce que je vaux, affirme-t-il. Physiquement, dans mes aptitudes de vitesse, d’endurance, je sais que je suis largement au-dessus de la moyenne. »

Des qualités travaillées quotidiennement pendant sa carrière de sportif de haut niveau et qui devraient lui permettre de rivaliser avec les meilleurs sur l’île de Koh Rong. « Je suis un compétiteur. Quand je fais quelque chose, je le fais pour aller au bout. Donc si je fais Koh-Lanta, dès le début c’est pour gagner. »

Gagner, oui, mais d’abord en équipe ! Animé par les valeurs de son sport, Vincent souhaite avant tout être un atout pour le collectif. « Sur Koh-Lanta, mon objectif est de mettre mon physique et mes capacités sur le camp, toutes mes aptitudes, au service de l’équipe, pour que mon groupe soit performant et soit le meilleur possible », conclut le Rochelais. Rendez-vous vendredi, à partir de 20h55 sur TF1.