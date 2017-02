Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Un débardeur noir sur un corps taillé pour les exploits sportifs, une détermination à toute épreuve : Yassin sera à coup sûr un aventurier à prendre au sérieux dans Koh-Lanta : Cambodge. Cet électricien de 39 ans n’a pas fait le voyage depuis Bordeaux pour rien.

La volonté de fer qui porte le Girondin cache en réalité une envie de briller avant tout pour les siens, et pour son père en particulier. Un père qui lui a transmis la passion du métier d’électricien avant de quitter sa famille, du jour au lendemain, il y a dix-huit ans de cela.

« Ç’a été pour nous une rupture assez traumatisante, confie le Bordelais. A travers l’aventure Koh-Lanta, je cherche simplement à prouver à mon père que je suis une belle personne et qu’il peut être fier de moi. » De quoi puiser la motivation nécessaire pour se dépasser et rester dans l’aventure le plus longtemps possible.

Cette année, Koh-Lanta proposera une toute nouvelle expérience aux aventuriers et aux téléspectateurs. En effet, ce ne sont pas deux, mais trois équipes qui s’affronteront sur l’île : les rouges, les jaunes et les bleus ! Une nouveauté qui garantira encore plus de suspense, d’émotions et de tensions. Alors, qui tirera son épingle du jeu dans cette opposition en triangle ? Réponse à partir du vendredi 10 mars, dès 20h55 sur TF1 !