Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour l’instant, l’histoire semble se répéter chez les Takeo. Alors qu’ils avaient décidé d’éliminer Dylan lors du premier conseil pour retrouver de la cohésion, voilà que les clashs se multiplient sur leur campement.

A l’issue de l’épreuve de confort à laquelle ils ont fini dernier, les Takeo sont pourtant de bonne humeur puisqu’ils reviennent sur leur camp avec Claire qu’ils auraient choisi s’ils avaient terminé premiers. Mais les tensions ne vont pas tarder à ressurgir.

Alors que les Bleus font remarquer à Yves que ça ne sert à rien d’être deux pour ficeler les bouts de bois pour construire la cabane, celui-ci laisse Frédéric s’en occuper et s’éloigne dans la forêt. Avant qu’une remarque anodine de Kelly mette le feu aux poudres. « Tais-toi ! » lui hurle l’Héraultais. « Qu’est-ce que t’as à faire ta crise là ? » rétorque la fougueuse Parisienne.

Le constat est sans appel : les deux ne savent pas s’entendre. « Tous les deux, ils ne s’apprécient pas spécialement, avoue Mathilde. Quand ils s’énervent ça peut vite faire des étincelles. » Mais ce n’est pas tout. Kelly n’est pas la seule à mal supporter les réactions d’Yves. « Il n’arrête pas de râler, affirme Hada. J’ai faim, j’ai soif, vous avez pas mon âge... Si t’as pas l’âge, tu fais pas Koh-Lanta ! » « A l’entendre, il est plus vieux que son grand-père lui », renchérit Kelly.

L’ambiance laisse donc toujours autant à désirer et la construction de la troisième cabane ne va pas arranger les choses. Persuadé qu’il sera le prochain à être éliminé en cas de conseil, Yves est bien décidé à ne plus se fatiguer pour aider les Takeo sur le campement. Il se construit son propre abri individuel, tout en récupérant du bois de la cabane collective qu’il avait contribué à construire. Un comportement qui exaspère Hada. Nouveau clash et même Frédéric ne comprend plus l’attitude de son ami : « On est une équipe, je ne comprends pas trop pourquoi il fait sa propre cabane. »

Même Claire, qui tente de jouer les intermédiaires, ne parvient pas à calmer les choses. Résultat ? Yves fait le choix de dormir seul dans sa cabane, laissant les cinq autres Takeo se débrouiller avec la construction de leur quatrième cabane après l’écroulement de la troisième. Pour la cohésion tant attendue, il faudra donc repasser.