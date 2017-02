Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 49 ans, Yves a déjà eu une vie bien remplie. Cet attaché commercial qui vit dans l’Hérault est l’heureux papa de trois filles. Divorcé deux fois, il partage aujourd’hui sa vie avec « la femme de sa vie ». « Elle a quinze ans de moins que moi, mais en vivant avec une femme plus jeune, on vieillit moins vite », assure ce grand et costaud bonhomme. « On m’appelle la guerrière, il faut qu’on t’appelle le guerrier », lui souffle sa femme pour l’encourager.

Bientôt 50 ans et pourtant, Yves maintient qu’il en a toujours 30 dans sa tête. « Je ne me suis pas vu vieillir », dit-il. Et Koh-Lanta : Cambodge sera pour lui l’occasion de démontrer certaines choses. « Je veux prouver qu’à 50 ans, on peut tenir sur une aventure et faire plein de choses. »

Ce grand amateur de plongée sous-marine devrait apporter à son équipe ses talents en matière de pêche, lui qui profite souvent de ses sorties en mer pour remonter des oursins. Mais la pêche ne sera pas son seul atout sur l’île. Yves a d’ores et déjà une idée bien précise de sa stratégie : « Je vais m’allier avec les filles, parce que les filles sont souvent celles qui déclenchent les stratégies », prévient l’Héraultais qui s’imagine bien en protecteur de ces dames. « Les filles de 20, 25, 30 ans, je peux peut-être les mettre en sécurité. »

Yves aura-t-il dans son équipe les aventurières à même de lui permettre de mener à bien sa stratégie ? Ce qu’il ne sait pas, c’est que cette année, il n’y aura pas deux, mais trois équipes différentes : les rouges, les jaunes et les bleus ! De quoi rebattre un peu plus les cartes de la grande aventure Koh-Lanta. Rendez-vous le vendredi 10 mars, à partir de 20h55, pour le premier épisode de Koh-Lanta : Cambodge !