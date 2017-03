"Il a testé" n°1 : Denis Brogniart plonge au plus profond

Qui dit nouvelle saison dit nouvelles règles, mais certaines épreuves cultes reviennent quoi qu’il arrive ! Les fans de Koh-Lanta connaissent ainsi forcément le Grand Bleu, cette épreuve d’immunité où les aventuriers doivent plonger pour récupérer des sculptures en bois à différents paliers sous-marins. Notre Denis national n’hésite pas à seule seconde pour se mouiller et essaye de récupérer le palier le plus difficile, à plus de 6 mètres de profondeur, avec une longueur de corde de 13 mètres ! Les aventuriers reproduiront cet exploit dans le prochain épisode de Koh-Lanta Cambodge le vendredi 17 mars à 20h55 sur TF1 !