Brahma : "Je suis un adversaire redoutable dans les jeux de stratégie"  

A 26 ans, Brahma est éducateur spécialisé dans le Val d'Oise (95). Le jeune homme a un très bon relationnel. Derrière son sourire et son air calme, il avance masqué. Passionné par les jeux de stratégie, Brahma se dit prêt à tout pour gagner, y compris à mentir et manipuler ! Sera-t-il un adversaire redoutable ? Parviendra-t-il à rester zen toute l’aventure ? Découvrez le portrait de Brahma sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.