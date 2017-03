CHOC - Les aventuriers découvrent Vincent, Claire et Sébastien

Les 18 aventuriers en compétition depuis déjà 4 jours vont avoir une surprise de taille. L’épreuve de confort du jour n’est pas habituelle. La récompense est inédite ! Les trois équipes vont s’affronter pour remporter un renfort humain de choix ! Les rouges, les bleus et les jaunes découvrent à l’horizon Claire, Sébastien et Vincent. Ces trois aventuriers aguerris représentent un avantage énorme à ce stade de la compétition. Grâce à leurs compétences multiples et variées, ils peuvent apporter beaucoup dans les épreuves et dans la vie sur le camp. La première équipe à gagner l’épreuve de confort pourra choisir l’aventurier qu’elle souhaite avant les autres équipes. De plus, les vainqueurs repartiront sur leur camp avec le feu ! C’est donc une double récompense qui attend les gagnants. L’équipe qui arrivera en deuxième position pourra choisir entre les deux aventuriers restants. Et la troisième équipe choisira en dernier. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.