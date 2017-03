CHOC - La réaction de la première aventurière de l'équipe bleue !  

Vendredi à 20h55, Koh-Lanta revient pour une aventure exceptionnelle ! La grande nouveauté de la saison : l'arrivée d'une troisième équipe. Kelly est la première à découvrir qu'elle fera partie de l'équipe bleue et sa réaction est surprenante ! Tous les autres aventuriers sont sous le choc à la vue de son bandana bleu. Comme le dit Bastien, cette troisième équipe va changer beaucoup de choses : il y aura plus de risque d'être éliminé au conseil, plus de stratégie, plus d'enjeux dans les épreuves... L'aventure sera complètement bouleversée ! Regardez cette extrait inédit pour MYTF1. Et rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour la grand lancement de Koh-Lanta Cambodge.