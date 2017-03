La composition des équipes  

Il est temps de composer les équipes de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Les uns après les autres, les nouveaux aventuriers ouvrent leurs carquois et découvrent la couleur de leur bandana respectif. Manuella fait partie de l’équipe rouge, Corentin et Félicie sont jaunes, Franck est rouge, Sabine est jaune… C’est au tour de Kelly de découvrir sa couleur. Et c’est avec surprise que la jeune femme va découvrir qu’elle fait partie de l’équipe bleue ! C’est une grande première dans Koh-Lanta. Il y aura bien trois équipes cette saison : les Rouges – les Bokor, les Jaunes – les Sokka, et les Bleus – les Takeo ! Cela implique plus de stratégies, plus d’enjeux, plus de combats dans les épreuves et plus de risque d’être éliminé au conseil. Ils seront 6 par équipe, 3 hommes et 3 femmes. Découvrez vite la composition complète de chaque équipe ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.