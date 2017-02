Corentin : "Je vais tout donner !"  

Corentin a 23 ans et vit dans le Gers. Issu d’une famille de paysans, Corentin est fier de ses racines. Tout petit déjà, il aidait sa grand-mère à vendre l’ail sur les marchés. Une sacrée école ! Depuis qu’il s’est lancé dans l’immobilier, il a décroché le titre de meilleur vendeur de la région ! En s’engageant dans l’aventure, il veut rendre fière sa famille, et être le premier Gersois à gagner Koh-Lanta ! Il le dit lui-même : "Tout donner et ne jamais rien lâcher !" Découvrez le portrait de Corentin sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.