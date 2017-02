Denis Brogniart : “Les trois équipes apportent une compétition énorme ! »

La nouvelle règle star de la prochaine saison de Koh Lanta va redistribuer les cartes ! En effet, dès le départ, ce ne seront pas deux équipes qui attendront les aventuriers ! Ces derniers vont devoir se repartir parmi les jaunes, les rouges et… Les bleus ! Ce nouveau principe bouleverse complètement les habitudes et Denis Brogniart met les spectateurs en garde... La compétition fera rage, d’autant plus que l’animateur annonce de nouvelles épreuves, beaucoup plus intellectuelles et psychologiques… Rendez-vous le vendredi 10 mars à 20h55 sur TF1 pour la première de Koh lanta Cambodge !