Dylan : "Je ne vais pas sur Koh-Lanta pour me faire des amis"  

Dylan est un jeune luxembourgeois de 22 ans. Ce beau gosse a tout pour lui, ou presque ! Mannequin, agent immobilier dans l’agence de son père, Dylan est ambitieux et trace sa route. Mais ça ne lui suffit pas… Malgré son jeune âge, le jeune homme est déterminé et a un caractère bien trempé. C'est également un ancien militaire qui mise tout sur les difficultés de Koh-Lanta. Il a toutes les capacités pour aller très loin dans l’aventure. Découvrez le portrait de Dylan sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.