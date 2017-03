Epreuve d’immunité : le grand bleu

Le totem est remis en jeu pour cette épreuve culte de Koh-Lanta que les 20 aventuriers vont disputer : le grand bleu. Et c’est une grande première pour les trois nouveaux concurrents : Sébastien, Vincent et Claire. C’est une épreuve aquatique qui nécessite stratégie et rapidité. Les équipes doivent déterminer un ordre de passage pour aller récupérer 9 raies manta sculptées dans le bois. La plus proche se trouve à 1 mètre 50 de profondeur, la plus éloignée est à 6 mètres de profondeur. Quelle équipe ira au conseil ? Qui remportera le totem d’immunité ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.