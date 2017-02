Félicie : "On me surnomme la gladiatrice !"  

Félicie a 27 ans et vit avec son compagnon et leur chien à Paris. Elle est surnommée "la gladiatrice" ! Attention à qui s'y frottera... Son physique impressionnant l’a même conduit à travailler un an chez les pompiers de Paris. Mais c’est finalement en tant qu’éducatrice spécialisée que cette Parisienne aussi sensible que forte s’épanouit. Sa résistance et son endurance lui permettront peut-être d'atteindre les poteaux... Découvrez le portrait de Félicie sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.