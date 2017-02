Franck, débrouillard : "Avec un caillou, je te fais un bifteck !"  

Franck a 50 ans et vit en Alsace. Pro de la débrouille, il a connu 1000 boulots ! Il a l'aventure dans le sang. Cet Alsacien haut en couleur, passionné de pêche, rêve depuis 15 ans de participer à Koh-Lanta, et il vient pour empocher les 100 000 euros et montrer à sa fille, qui ne l’a pas vraiment connu, qu’il n’a jamais cessé de l’aimer. Franck a un caractère bien trempé et ne fait pas dans la demi-mesure ! Il compte bien se faire une place dans Koh-Lanta ! Découvrez le portrait de Franck sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.