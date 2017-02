Frédéric : "Je dis ce que je pense, ça passe ou ça casse !"  

Frédéric vit dans les Bouches-du-Rhône avec sa famille. Selon lui, l'équilibre parfait d'un bon aventurier se résume à 25% de physique, 25% de mental et 50% de stratégie ! Gagner Koh-Lanta se révélerait être l’un des plus grands défis de sa vie ! Vendeur de voiture d’occasion, ce sympathique quadragénaire s’est construit seul à force de travail, de persévérance… et de malice ! Grand tchatcheur, il sait convaincre pour parvenir à ses fins. Découvrez le portrait de Frédéric sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.