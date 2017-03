Le générique OFFICIEL de Koh-Lanta Cambodge  

Découvrez le générique de cette nouvelle saison au Cambodge ! Tout y est : des paysages somptueux, une musique entrainante, des aventuriers en pleine action, des couleurs, le totem, les épreuves... Cette année, la grosse surprise reste l'arrivée d'une troisième tribu bleue ! Les combats des trois équipes seront d'autant plus disputés, les stratégies plus compliquées, et le risque d'élimination encore plus grand. Les nouveaux aventuriers seront-ils à la hauteur du challenge ? Au Cambodge, ils devront faire face aux éléments, à des émotions fortes et à la vie en collectivité pas toujours facile... Koh-Lanta revient en force sur TF1 le vendredi 10 mars à 20h55 - rouges-jaunes-bleus - attention les yeux ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Episode 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.