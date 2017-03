Hada est déçue du comportement de Dylan  

Les propos de Dylan ont profondément touché Hada. La jeune femme a du caractère mais elle est aussi très sensible. Elle ne supporte pas l’injustice et le manque de respect. Dylan l’a blessée lors du débrief de l’épreuve de confort. Pour lui, Hada et Yves étaient à la traine et ont ralenti l’équipe. Il a même pensé à continuer sans eux l’épreuve. Pour Hada, Dylan a dépassé les bornes. Elle craque car elle ne se sent pas bien dans son équipe, surtout quand elle entend ce genre de propos. Selon Hada, Dylan est responsable de la mauvaise ambiance sur le camp, c’est lui « la pomme pourrie » ! Le comportement de Dylan va-t-il changer ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.