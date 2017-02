Hada : "Je veux gagner cette aventure pour ma mère"  

A 31 ans, Hada est conseillère de vente à Antibes. C'est une acharnée du travail, elle ne compte pas ses heures, et veut tout faire pour satisfaire les clientes de sa boutique de chaussures. Hada sait ce qu’elle veut ! Elevée au sein d’une famille nombreuse et modeste, elle s’en est sortie grâce à sa volonté, et au travail ! Dynamique et altruiste, Hada a du caractère. Gare à ceux qui se mettront au travers de son chemin… Elle veut gagner l'aventure Koh-Lanta pour sa mère pour lui offrir la récompense pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour elle. Découvrez le portrait d'Hada sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.