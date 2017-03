Des huitres et un palace, tout va bien chez les rouges !

Sur le camp rouge, les aventuriers s’organisent pour améliorer leur confort et leur vie quotidienne. Yassin continue de peaufiner la cabane avec des petites marches pour éviter aux aventuriers de tomber. De leur côté, Franck et Clémentine partent récolter des huitres pour rassasier les estomacs de toute la tribu ! Le duo à l’air de bien s’entendre. Clémentine partage l’amour des huitres fraiches avec Franck et ce n’est pas pour lui déplaire. Une vraie complicité se formerait-elle ? En tout cas, la récolte d’huitres fait plaisir à toute l’équipe qui se régale, sauf peut-être Yassin qui n’aime pas trop les fruits de mer… mais le Bordelais reste quand même en très grande forme ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.