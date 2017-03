Koh-Lanta : une nouvelle aventure commence au Cambodge... vendredi à 20:55 sur TF1  

Le décompte a commencé... Koh-Lanta arrive ce vendredi sur vos écrans ! Et ce n'est pas une, ni deux équipes qui s'affronteront mais bien trois ! C'est donc une grosse surprise qui attend les 18 aventuriers de cette saison. Qui dit trois équipes, dit trois fois plus de stratégie, trois fois plus de combat, de performance, et peut-être même de frictions... Et le risque d'être éliminé sera encore plus grand. Comment vont réagir les aventuriers à cette nouvelle surprenante ? C'est un retour en fanfare pour Koh-Lanta Cambodge ! Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour marquer le début de la nouvelle saison de Koh-Lanta.