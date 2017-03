Quel est l’aventurier éliminé au conseil ?

Le verdict va tomber. Les aventuriers de l'équipe jaune ont fini de voter et Denis Brogniart va procéder au dépouillement de leurs bulletins de vote. La tension est à son comble. Qui sera le premier membre des Sokka à quitter l'équipe ? Sabine et Maria sont les deux aventurières les plus en danger ce soir… Est-ce que les votes sont unanimes ? Découvrez qui a quitté Koh-Lanta Cambodge ce soir. L’éliminée est... Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.