L’épreuve de confort : un prisonnier habile et des porteurs valeureux !

Pour cette épreuve de confort, les trois équipes déterminent un prisonnier et quatre porteurs. C’est une épreuve qui demande beaucoup de force, de cohérence mais aussi de l’habileté. Les bleus choisissent Kelly pour mener la route, les rouges missionne Manuella, et les jaunes font confiance à Brahma. Ils devront tous les trois mener leur équipe au bout du chemin et passer tous les obstacles. A la fin, il faudra faire preuve de concentration et de dextérité pour empiler les 5 boules blanches et les faire tenir en équilibre. Les nerfs des aventuriers vont être mis à rude épreuve. Alors, qui remportera le feu et pourra faire un choix en premier ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.