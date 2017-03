L'aventure continue avec les nouveaux aventuriers qui viennent redistribuer les cartes sur les camps.Il faut maintenant tourner la page de Dylan et repartir de plus belle avec une nouvelle organisation pour les Bokor, les Sokka et les Takeo. L'issue du conseil est donc plus que jamais incertain. Rendez-vous tous les vendredis à 20h55 sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !