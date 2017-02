Manuella : "J'ai une âme d'aventurière !"  

A 35 ans, Manuella est mannequin, maman de deux enfants et elle vit à Thiais dans le Val-de-Marne. Elle mène une vie paisible, se fait chouchouter par sa coiffeuse et son maquilleur dans la vie professionnelle. Mais elle a choisi d’affronter l’aventure la plus difficile de sa vie : Koh-Lanta ! Loin du confort de son quotidien de mannequin et de l’amour de ses proches, elle veut se découvrir une âme d’aventurière et susciter l’admiration de ses enfants… Elle veut casser son image de femme parfaite et prouver qu'elle a une vraie âme d'aventurière. Découvrez le portrait de Manuella sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.