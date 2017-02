Marjorie : "J'appréhende d'être séparée de mes proches"  

A 42 ans, Marjorie vit dans le Nord (59) avec son mari et ses deux enfants. C’est une acharnée du travail ! Cantinière dans un restaurant d’entreprise, la laborieuse Marjorie se lève chaque jour à 5h du matin pour nettoyer sa maison avant de partir ! Chez elle, Marjorie s’occupe de tout… Cette maman parfaite veut enfin faire quelque chose pour elle et prouver à ses proches qu’elle est capable de surmonter les redoutables épreuves de Koh-Lanta ! Découvrez le portrait de Marjorie sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.