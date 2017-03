Le ton monte entre Kelly et Yves !

La fatigue, la faim et la défaite à l’épreuve de confort ne font qu’accentuer les tensions déjà présentent sur le camp des bleus. A bout de nerf, Kelly et Yves n’arrivent plus à s’entendre et le ton peut vite monter entre les deux aventuriers. Hada, Mathilde et Frédéric essayent de calmer leurs camarades mais rien n’y fait. Yves ne se fait pas que des alliés sur le camp bleu. Attention, les Takeo retombent dans leurs travers et pourraient en payer le prix fort lors de l’épreuve d’immunité. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.