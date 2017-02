Nouvelle saison, nouvelle règle : tout bascule dans Koh-Lanta Cambodge le 10 mars sur TF1  

Rendez-vous le vendredi 10 mars pour le grand retour de Koh-Lanta sur TF1 ! Pour cette saison exceptionnelle, il y aura une nouveauté de taille : pour la première fois en France, il n'y aura pas une, ni deux équipes... mais bien trois équipes en compétition : l'équipe jaune, l'équipe rouge et l'équipe bleue ! Au Cambodge, les aventuriers de cette nouvelle saison auront un seul objectif : aller jusqu'au bout de l'aventure et remporter Koh-Lanta. Ceux qui sont venus vivre un rêve d'aventure et de dépassement de soi devront affronter des défis de taille. Ces naufragés volontaires devront à la fois s'adapter à la nature, mais également aux autres... Comment géreront-ils les angoisses ? Les déceptions ? Entre grandes amitiés et désillusions, la compétition sera acharnée. Qui sera le meilleur aventurier ? Qui aura tous les talents requis pour accéder à la finale ? Au départ, ils sont 18. A la fin, il n'en restera qu'un ! Koh-Lanta Cambodge, tous les vendredis, à partir du 10 mars sur TF1 et MYTF1.