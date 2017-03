Le premier conseil de jaunes

C’est le premier conseil des jaunes et ce n’est jamais un moment facile. Ils ont perdu l’épreuve d’immunité, une erreur qui va leur couter cher car ils vont perdre obligatoirement un membre de leur équipe. Dans cette situation, il faut se tourner vers le futur et considérer ce vote comme un véritable électrochoc ! Dans Koh-Lanta, le moindre relâchement se paie cash. Sabine et Maria le savent bien. Il semble qu’elle soit toutes les deux en danger ce soir : Sabine ayant fait une erreur lors de la première épreuve de confort et aussi car elle semble moins intégrée sur le camp. Maria, ayant été malade ces derniers jours, pourrait aussi payer sa faiblesse dans les épreuves aquatiques. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.