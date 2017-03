Premier conseil historique de l’équipe bleue  

C’est le premier conseil de l’aventure et surtout le premier de l’histoire de Koh-Lanta pour une équipe bleue. Une équipe en proie à de très grosses difficultés : deux défaites. Ces échecs sont à mettre en étroite corrélation avec l’organisation précaire des bleus sur leur campement. Les Takeo n’ont pas de leader, une installation qui laisse à désirer, et des caractères forts qui s’opposent déjà. Ce conseil leur servira à faire une mise au point afin de trouver les solutions pour être mieux organisés, plus complémentaires, et surtout, plus performants dans les épreuves. Alors, comment voter ? En privilégiant la cohésion ou la force physique ? C’est une équation qu’ils vont devoir résoudre ce soir au conseil. Qui sera éliminé ? Une chose est sûre, ils ne seront bientôt plus que cinq membres dans cette équipe bleue. Autre information important pour ce début d’aventure, il n’y aura pas de vote noir. Ce dernier reviendra après la réunification sous une forme inédite ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.