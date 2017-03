Pour la première fois dans Koh-Lanta, 3 équipes vont s'affronter !  

Pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta, grosse surprise avec l'arrivée d'une troisième tribu ! Cette année, la couleur bleue s'invite dans l'aventure ! Les combats à trois équipes seront d'autant plus disputés, les stratégies plus compliquées, et le risque d'élimination encore plus grand. Alors ? La couleur bleue tirera-t-elle son épingle du jeu ? Et c'est sans compter sur les fortes personnalités qui arrivent au Cambodge ! A peine le temps de s'observer qu'ils devront faire face aux éléments, à des émotions fortes et… aux premières frictions ! C'est un démarrage en fanfare pour les nouveaux naufragés de Koh-Lanta. Le grand frisson de l'aventure revient sur TF1, rouges-jaunes-bleus, attention les yeux ! Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour le grand retour de Koh-Lanta.