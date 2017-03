Règlement de compte entre Dylan et les bleus  

La première épreuve de confort a réservé des surprises aux aventuriers de Koh-Lanta. Sur le camp des Takeo, l’heure est au débrief. Après leur défaite, les bleus sont d’accord pour dire que leur organisation était loin d’être parfaite et que qu’ils manquaient véritablement de cohésion. Dylan provoque un tollé en disant qu’il aurait voulu laisser Hada et Yves dernière et continuer l’épreuve à 4, seulement avec Mathilde, Frédéric et Kelly. Pour Hada, c’est un manque de respect de la part de Dylan. Ce n’est pas l’esprit d’équipe et ce n’est pas comme ça que la tribu gagnera en cohésion. Dylan se prend les foudres de toute son équipe. Le jeune homme veut tout miser sur les épreuves quitte à partir en solo… Bonne ou mauvaise stratégie ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.