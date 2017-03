Résumé de l’épisode 1

La semaine dernière, l’aventure Koh-Lanta est repartie au Cambodge ! Les 18 naufragés ont eu une surprise de taille : 3 tribus s’affronteront cette saison : les jaunes, les rouges et les bleus ! Après ce bouleversement, tous les aventuriers ont découvert leur campement respectif. Les rouges se sont très vite organisés et ont gagné l’épreuve de confort. Sur l’épreuve d’immunité, les jaunes gagnent cette fois. Les bleus ont perdu et doivent aller au conseil éliminer l’un des leurs. Entre Yves et Dylan, les bleus hésitent jusqu’au dernier moment. Contre toutes attentes, les Takeo ont éliminé leur meilleur élément sportif : Dylan. Et ce n’est pas la seule surprise de cette aventure… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.