Sabine : "Participer, ce n'est pas suffisant pour moi !"  

Sabine est consultante immobilier dans la région lilloise. Avec elle, il ne faut pas se fier aux apparences ! Cette élégante quinquagénaire, maman de deux grandes filles, est une battante. Championne de boxe, elle a l’habitude de mettre les plus jeunes à terre ! Et sur Koh-Lanta, comme sur le ring, la doyenne de l’aventure vient pour gagner. C'est un challenge personnel, une quête dans laquelle la Nordiste veut se lancer. Découvrez le portrait de Sabine sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.