Sandro : "J'utiliserai ma tchatche pour charmer"  

A 31 ans, Sandro est vendeur automobile à Bruxelles en Belgique. Tout sourit à Sandro ! Grâce à son travail et à sa force de persuasion, il est devenu le meilleur vendeur de voiture du Benelux ! Et il mène désormais la vie dont il a toujours rêvé : une belle maison, une jolie femme, et la possibilité de s’offrir tout ce qu’il veut… Mais ce confort ne lui suffit pas. Homme de challenge, il veut se confronter à plus fort que lui… Et tenter de gagner Koh Lanta ! Découvrez le portrait de Sandro sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.