Splash ! Tous à l’eau à l’assaut des colliers d’immunité  

La sirène du bateau retentit ! C’est le signal pour les 18 aventuriers de Koh-Lanta Cambodge de sauter et de partir à l’assaut des deux colliers d’immunité qui se trouvent derrière la plage. L’objectif est d’aller le plus vite possible ! Ils doivent parcourir 300 mètres à la nage avant de pouvoir toucher enfin le sable fin. Yassin, Dylan et Mathilde partent dans les premiers et prennent la tête rapidement. Franck et Brahma ont plus de mal et se retrouvent à la traine. Avant de pouvoir accéder aux colliers, il faudra que tous les aventuriers récupèrent le carquois avec leur prénom en démêlant des cordes. Ils pourront ensuite se diriger un peu plus loin derrière la plage et essayer de récupérer un ou deux colliers d’immunité suspendus à des mâts. Qui arrivera en premier sur la plage ? Qui gagnera un collier d’immunité dès le début de l’aventure et aura un avantage considérable ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.