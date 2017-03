Stratégie, rumeur et quiproquo… qui sera éliminé au conseil ?  

Les bleus vont bientôt partir au conseil, une grande première pour eux, et l’un d’entre eux sera éliminé. Ayant montré des signes de faiblesse morale, Yves se sent particulièrement en danger et va s’essayer à la stratégie pour sauver sa tête. Il en profite pour lancer à Dylan qu’il pense voter contre Kelly. Dylan, qui semble lui aussi en danger à cause de son caractère bien trempé, en profite également pour faire croire à Yves qu’il compte également voter contre Kelly. En réalité, il n’en a pas l’intention et envisage de voter contre Yves. Yves s’empresse d’aller le rapporter à Hada qui va à son tour colporter la rumeur jusqu’aux oreilles de Kelly. Tout cela fait les affaires d’Yves. Kelly, apprenant que Dylan a l’intention de voter contre elle, va confronter le jeune Luxembourgeois pour en avoir le cœur nette. Au final, les stratégies fleurissent et les aventuriers hésitent toujours alors que le conseil approche. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.