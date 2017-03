Les stratégies commencent dès le début !  

Les 18 aventuriers de cette nouvelle saison de Koh-Lanta font connaissance sur un bateau de pêche au large des côtes du Cambodge. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, venus de la France entière, de Belgique et du Luxembourg pour participer à l’aventure d’une vie. Ils font tous connaissent sur le pont du bateau, certains plus loquaces que d’autres. Manuella est très souriante et avenant. Au contraire, Yassin est sur la retenue et ne préfère pas trop parler de lui. Une chose est sûre, les 18 concurrents sont dans l’ambiance et commencent déjà à mettre des stratégies en place ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.