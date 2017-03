Tension entre Kelly et Dylan – le ton monte chez les bleus !  

Sur le camp des bleus, il est temps de s’organiser. Si la majorité veut continuer à construire une cabane plus étanche, Dylan n’est toujours pas d’accord avec le reste du groupe. Le Luxembourgeois préférait que tout le monde se repose avant d’attaquer l’épreuve d’immunité. Kelly sort de ses gonds. Pour elle, il n’est pas temps de faire la sieste ! Il faut absolument construire une cabane solide pour pouvoir dormir au sec la nuit et pouvoir se reposer. Mais Dylan pense l’opposé et le discours s’envenime. Kelly s’énerve et le ton monte très vite. Frédéric essaye de calmer le jeu mais rien n’y fait. Yves s’est mis en retrait de la dispute mais ces tensions lui minent le moral encore plus. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 1 - Vendredi 10 Mars 2017 sur TF1.