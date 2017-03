Trois nouveaux aventuriers débarquent !

Les 18 naufragés ne sont pas au bout de leur surprise. Trois aventuriers sont en route pour les rejoindre : Vincent, Claire et Sébastien voguent sur les eaux turquoises qui bordent les côtes du Cambodge. Ce sont tous les trois des aventuriers aguerris qui vont vite rentrer dans la compétition. Mais d’abord, ils doivent rejoindre Denis Brogniart. Ils se jettent à l’eau depuis leur bateau de pêche pour parcourir les 300 mètres à la nage qui les séparent de la plage. Claire, Vincent et Sébastien se dirigent vers l’ouest et vont rejoindre les autres qui ne se doutent de rien… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.