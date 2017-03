Une piscine d’eau douce pour les bleus

Claire est arrivée il y a peu de temps dans l’équipe bleu et compte bien s’intégrer et faire plaisir à ses coéquipiers. En se promenant dans la jungle, elle découvre une cascade d’eau douce naturelle ! Elle emmène toute la tribu découvrir ce lieu paradisiaque caché au fond de la jungle. Quel bonheur pour les Takeo de se prélasser dans de l’eau claire. Ils vont pouvoir se détendre et se laver tranquillement, sans penser au conseil puisqu’ils ont fini deuxième à l’épreuve d’immunité. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.