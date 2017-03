Une sens de l’orientation à couper au couteau !

Après avoir repris des forces dans la « piscine » d’eau douce découverte par Claire, les bleus retournent sur leur campement. Mathilde, Kelly et Hada se retrouvent séparées des autres sur le chemin. Quand Hada dit droite, Kelly dit gauche. Les aventurières ne connaissent pas la route et se perdent rapidement. Elles décident de faire demi-tour et de tenter un autre chemin. Se repérer dans la jungle n’est pas si facile que ça ! Mathilde va jusqu’à dire : « ce n’est pas gagné pour l’épreuve d’orientation ! » Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.