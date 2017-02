Yassin : "Je veux que mon père soit fier de moi"  

Yassin, 39 ans, habite à Bordeaux et fait un métier qui le passionne : électricien. Il tient cette passion de son père qui exerçait aussi cette profession mais qu'il n'a pas vu depuis 18 ans. En participant à Koh-Lanta, il veut prouver à son père qu'il est une belle personne et qu'il peut être fier de lui. Mari et père de famille aimant, il est aussi un sportif acharné qui touche à tout… Ce solide Bordelais veut gagner Koh-Lanta au mérite ! Découvrez le portrait de Yassin sur MYTF1 et rendez-vous vendredi 10 mars sur TF1 pour le retour de Koh-Lanta.