Yves construit sa cabane perso !

L’effondrement de la troisième cabane des bleus mine le moral de tous. Pour la première fois dans Koh-Lanta, une équipe va devoir construire une cabane pour la quatrième fois. C’en est trop pour Yves qui ne supporte plus la désorganisation de son équipe et la façon de faire de certains. Il décide donc de construire sa propre cabane individuelle. Pour Frédéric, ce n’est pas très solidaire vis-à-vis des autres et Yves continue à se mettre des camarades à dos… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 2 - Vendredi 17 Mars 2017 sur TF1.