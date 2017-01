Pour réaliser le rêve d'un proche, inscrivez-vous au casting sur MYF1  

Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas. Arthur et les agents de La Dream Company vous aideront à le franchir. Leur mission : réaliser les rêves de vos proches. Vous souhaitez surprendre, remercier un membre de votre famille, retrouver un être cher pour une personne de votre entourage… Réaliser le rêve d’un enfant, d’un parent, d’un conjoint… Offrir les plus belles vacances ou un voyage de noce… Fêter un événement familial, faire vivre une expérience inoubliable à un ami… Des plus fous aux plus lointains, des plus joyeux aux plus émouvants, faites vos vœux pour vos proches, Arthur et la Dream Company exauceront leurs rêves. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire et formez votre vœu pour la personne de votre choix en déposant une vidéo. Bientôt sur TF1