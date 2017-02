La Mante : Manon Azem au casting d'une nouvelle mini-série de TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Plus connue pour jouer Sara Cazanova dans la série "Section de recherches" sur TF1, Manon Azem change de registre et va incarner Lucie Carrot dans la nouvelle mini-série de TF1 que vous découvrirez prochainement, la Mante.

Repérée dans la série de Disney Channel, Trop la classe, Manon Azem s'est très vite fait un nom sur TF1 en jouant dans Diane, femme flic, en doublant la voix d'Hermione Granger dans Harry Potter et surtout en incarnant la détective Sara Cazanova dans Section de recherches. Cette fois-ci, la comédienne change de registre et sera très prochainement mise à l'honneur dans La Mante. L'histoire est centrée sur Jeanne Deber (Carole Bouquet), dite « La Mante », une célèbre tueuse en série qui a terrorisé la France il y a plus de 20 ans, et qui est contrainte par la police de sortir de l’isolement pour traquer son copycat.

Mais, la seule condition pour qu'elle accepte cette mission est de n'avoir pour interlocuteur qu'une seule et unique personne : Damien Carrot (Fred Testot), son fils devenu flic, pour racheter les crimes commis par sa maman et qui refuse tout contact avec elle depuis son arrestation. Manon Azem interprète le rôle de Lucie Carrot, l'épouse de Damien. Maman célibataire d'une petite fille de 10 ans issue d'une précédente union, elle veut construire quelque chose de solide avec son nouvel époux et ainsi avoir une vie de famille stable et équilibrée. Mais, hélas, les difficultés que rencontre son mari, notamment avec sa mère, vont avoir de lourdes conséquences sur son équilibre de vie et de couple...