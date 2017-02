La saga revient avec une saison 2 !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans de la saga La Vengeance aux yeux clairs diffusée en septembre dernier sur TF1. Une deuxième saison est bel et bien prévue, comme l'a annoncé Ara Aprikian (Directeur Général Adjoint Contenus de TF1) hier, et confirmé ensuite par Laetitia Milot sur les réseaux sociaux : "La Vengeance aux yeux clairs (TF1) aura bien une saison 2", a-t-elle écrit. Une surprise de taille pour les téléspectateurs, nombreux à avoir suivi les aventures de l’héroïne : "J’ai trop hâte de voir, j’ai trop aimé ton personnage et l’histoire ma belle", a commenté une internaute, visiblement conquise par l’intrigue de cette première saison. "Comment retrouver le sourire ? La fabuleuse Laetitia Milot qui annonce une saison 2", a ajouté une autre fan.

Pour rappel, l’ultime épisode de la première saison avait laissé les téléspectateurs dans le doute. Alors qu’Olivia (de son vrai nom Emma) rentrait chez elle pour retrouver sa tante et sa fille, elle découvrait une maison vide. Pire, sur le sol de la chambre de Lou se trouvait sa peluche, un téléphone portable et un message indiquant un numéro à contacter. Mais qui a kidnappé sa petite fille ? Dans une séquence finale diffusée sur MyTF1.fr, les internautes ont identifié l’homme au bout du fil. Il s’agissait d’Etienne Chevalier, joué par Bernard Yerlès. Un nouveau coup dur pour Olivia qui voulait par-dessus tout se venger de la mort de sa mère et de son frère tués dans un accident de voiture. De retour dans sa région natale de Nice, elle avait ainsi réussi à déchirer le clan Chevalier qu’elle tient responsable du décès de ses proches. Mais l’héroïne n’a pas encore gagné sa bataille. Et cette deuxième saison risque bien d’être riche en rebondissements. Soyez au rendez-vous !

Revivez une journée avec Laetitia Milot !