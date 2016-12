La vie secrète des enfants, un documentaire à ne pas manquer

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Nous nous sommes tous posés au moins une fois la question. Comment vivent les enfants quand ils sont entre eux, quand ils sont à l’abri du regard des parents ? Grâce à un documentaire La vie secrète des enfants, diffusé le dimanche 8 janvier dès 16h05 sur TF1, vous allez tout voir et tout savoir… Bienvenue dans La vie secrète des enfants ! Ils sont douze, six filles et six garçons entre 4 et 5 ans et ils ne se connaissent pas. Ils ont été filmés grâce à un dispositif exceptionnel de 24 caméras complètement inédit à la télévision.



Des petites têtes blondes qui ne se connaissent pas , vont se rencontrer dans un centre de loisirs et être filmées dans leur quotidien pendant 10 jours. Comment chacun trouve sa place au sein du groupe ? Comment chacun gère ses émotions… Comment se vivent les rapprochements, les joies et les peines. Comme on peut le voir dans cette vidéo, trois experts du comportement et de la psychologie de l’enfant, Edouard Gentaz, Léonard Vannetzel et Solange Denervaud, ont également décrypté ces images pour tenter de mieux comprendre comment les relations sociales se mettent en place et évoluent au sein d’un groupe d’enfants de 4 ou 5 ans. Les spectateurs découvriront également quelles sont les aptitudes et les compétences des enfants de cet âge. Et ils risquent bien d’être surpris. Pour en savoir plus, rendez-vous le 8 janvier dès 16h05 sur TF1.

