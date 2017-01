Dimanche à 16h05, entrez dans la vie secrète des enfants !  

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie de vos enfants sans jamais oser le demander… surtout quand vous, parents, vous n'êtes pas présents ! Comment sont nos enfants quand ils évoluent à l'abri du regard des adultes ? Comment se comportent-ils et comment gèrent-ils leurs relations entre eux ?Ils sont douze enfants, six filles et six garçons. Ils ont entre 4 et 5 ans. Ils ne se connaissent pas. Nous les avons réunis en centre de loisirs et nous les avons regardés vivre pendant dix jours. Bienvenue dans la vie secrète des enfants.