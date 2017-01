De l'eau dans le gaz ? Chloé à propos de Yasmine : « Elle est sérieuse, elle ?! »

Quand on a quatre ou cinq ans, les conflits sont formateurs. Se confronter et s’affirmer face à l’autre, cela fait partie de l’apprentissage de la relation. Exemple concret avec Kylian et Chloé qui font alliance contre Yasmine. Ici, c’est un schéma type de la relation à trois qui se dessine. En effet, Yasmine tente d’interagir avec ses deux camarades en leur écrivant un énorme mot au tableau, mais ces derniers ne lui portent malheureusement que très peu d’intérêt. Chloé lancera d’ailleurs : « Elle est sérieuse, elle ?! » Regardez ! — Extrait de « La vie secrète des enfants » diffusé le 8 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.